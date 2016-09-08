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    Бартомеу: «У Месси вечный контракт с «Барселоной. Он играет лучше всех в истории мира»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о грядущем продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

    «Месси проведет в «Барселоне» столько лет, сколько захочет. Он играет в футбол лучше, чем кто бы то ни было в истории мира. И он играет за нас. Он очень важен для клуба, для фанатов, для футбола как такового.

    В ближайшие месяцы мы, конечно, поговорим с ним. Он уже знает, что у него есть вечный контракт с «Барселоной». Для него нет ограничений.

    Он сам установит ограничения. Сейчас ему 29, он талантлив, амбициозен и находится в идеальной форме, чтобы играть еще долгие годы», – сказал Бартомеу.

    Ранее сообщалось, что контракт каталонцев с Месси будет продлен в течение нынешнего сезона.

    Источник: ESPN

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    08.09.2016 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -12

      VovaAv 9 сентября 2016, 00:26

      Месси конечно очень талантлив и он является одним из лучших игроков мира. Однако я считаю прошлый сезон тот же Суарес провел лучше чем Месси.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 > VovaAv 9 сентября 2016, 01:17

      Месси не один из лучших. Он лучший в истории.

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