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    Алькасер: «Моя основная позиция – центрфорвард, но если надо, то буду играть на фланге»

    Новичок «Барселоны» нападающий Пако Алькасер поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб из «Валенсии».

    «Это шаг вперед в моей карьере. Для меня станет отличным опытом игра с такими партнерами, как Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар. А выступающие здесь мои бывшие партнеры по «Валенсии» сделают адаптацию проще.

    Моя основная позиция – центральный нападающий, но я играл на разных участках поля, так что если придется играть на флангах, я буду.

    Я сделаю все, чтобы извлечь из этой возможности как можно больше. Когда выпадает шанс поиграть за «Барселону», нельзя отказываться», – сказал Альксер.

    Источник: ФК «Барселона»

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    08.09.2016 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 9 сентября 2016, 08:25

      Удачи

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