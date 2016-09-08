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    Василий Титов: «Динамо» ожидают глобальные перемены»

    В совете директоров московского «Динамо» отметили, что клуб ожидают глобальные перемены, которые тренерский штаб команды затронуть не должны.

    «Детали предстоящих перемен пока раскрывать не буду — давайте дождемся конференции. Дальше уже посмотрим, как новое руководство будет принимать решения в отношении клуба, но перемены будут глобальными. Что касается Калитвинцева, то он продолжает работать согласно контракту и из клуба не уйдет», – заявил член совета директоров московского клуба Василий Титов.

    Источник: Известия

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    08.09.2016 09:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +16

      slipoi 8 сентября 2016, 18:16

      Совершенно очевидно, что клуб просто топят. Боюсь, ФНЛ не предел...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2016, 15:25

      А я верю в Динамо, хотя болею за ПФК ЦСКА.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > vladimir-7 8 сентября 2016, 23:25

      И я верю !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 8 сентября 2016, 12:40

      Клуб мученик прям

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 8 сентября 2016, 12:34

      По ходу точно Смородская придет. Сочувствую!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 8 сентября 2016, 12:08

      Оставьте Динамо в покое!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 сентября 2016, 12:01

      сраные наши менты,даже футбольную команду просрали,жалко уже Яшина нету посмотрел бы на это безобразие

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 8 сентября 2016, 11:58

      Вася титов ,а тебе тоже пора свалить из Динамо ,что то ты тут задержался ,на воровался по полной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 сентября 2016, 11:56

      в пфл собрались чтоль?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 8 сентября 2016, 11:30

      Со Смородской скучать не придется)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 сентября 2016, 10:56

      Одни глобальные уже были! Итог - ФНЛ! Хотя с таким составом можно было на Еврокубки рассчитывать!

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