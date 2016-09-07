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    Эдегор может зимой перейти в «Боруссию» М на правах аренды

    Менхенгладбахская «Боруссия» постарается заполучить хавбека «Реала» Мартина Эдегора в ближайшее трансферное окно. Грядущей зимой немецкий клуб намерен арендовать 17-летнего игрока у «сливочных». О полноценной покупке речи не идет, так как мадридцы рассчитывают на норвежца в будущем.

    Эдегор мог перебраться на правах аренды в «Ренн» минувшим летом, однако сделка не состоялась из-за боязни «Реала» попасть под санкции ФИФА. Согласно правилам, клубы не имеют права отдавать в аренду иностранным командам игроков не старше 18 лет.

    Нынешний сезон по решению главного тренера «галактикос» Зинедина Зидана Эдегор проведет в резервной команде.

    Источник: Bild

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    07.09.2016 13:58
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