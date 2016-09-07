«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Бэйла высокой зарплатой

По информации OK Diario, «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядах хавбека «Реала» Гарета Бэйла. Манкунианцы уже вышли на связь с агентом 27-летнего игрока.

Сообщается, что «красные дьяволы» готовы предложить валлийцу весьма «вкусный» контракт с зарплатой 16,7 миллиона евро в год с учетом налогов.

Напомним, ранее Бэйл, если верить информации СМИ, потребовал у руководства «Реала» увеличения оклада до 17 миллионов.