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    «Манчестер Юнайтед» хочет переманить Бэйла высокой зарплатой

    По информации OK Diario, «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядах хавбека «Реала» Гарета Бэйла. Манкунианцы уже вышли на связь с агентом 27-летнего игрока.

    Сообщается, что «красные дьяволы» готовы предложить валлийцу весьма «вкусный» контракт с зарплатой 16,7 миллиона евро в год с учетом налогов.

    Напомним, ранее Бэйл, если верить информации СМИ, потребовал у руководства «Реала» увеличения оклада до 17 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 12:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 7 сентября 2016, 19:35

      Три игры МЮ, еще не показатель. Может так случиться ЛЧ в следующем опять мимо пройдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 7 сентября 2016, 16:43

      Думаю купят)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2016, 15:29

      и ведь купят, если пожелают)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 7 сентября 2016, 13:05

      Кря Кря,))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 7 сентября 2016, 12:52

      Вот это усиление бы было

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 7 сентября 2016, 12:24

      реал думаю не отдаст, хотя смотря сколько предложат. опять рекорд по сумме трансфера побьют

      -1
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