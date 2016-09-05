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    Ватцке: «Был уверен, что Мхитарян останется в «Боруссии»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке признался в своей ошибке относительно перехода полузащитника команды Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед».

    «Я разговаривал с Мхитаряном, и у меня сложилось четкое ощущение того, что он никуда не уйдет. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы ошибались, думая, что Мхитарян останется в «Боруссии», – рассказал Ватцке.

    Напомним, 27-летний футболист в начале июля подписал с английским клубом соглашение сроком до 2020 года. Трансферная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Мхитарян провел 31 матч, забив 11 голов и сделав 15 результативных передач.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    05.09.2016 07:05
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