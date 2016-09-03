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    Гарай: «Надеюсь побольше радовать болельщиков «Валенсии»

    Экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай поделился впечатлениями от перехода в «Валенсию». По словам аргентинца, он постарается почаще радовать болельщиков «летучих мышей» и отблагодарить клуб за оказанное доверие.

    «Я невероятно доволен и счастлив. Надеюсь побольше радовать болельщиков, чью поддержку я уже чувствую. Я очень хочу помочь команде. Я в восторге от атмосферы на «Месталье», здешние болельщики всегда отличались страстью. Я хочу отблагодарить «Валенсию» за оказанное доверие и помочь команде. Если тренер сочтет нужным, я выйду на поле уже в ближайшем матче. Благодаря ему, я ощущаю уверенность в себе», – сказал Гарай.

    Напомним, Гарай перешел в «Зенит» из «Бенфики» в 2014 году. Всего на его счету 75 игр за петербургский клуб и три забитых мяча.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    03.09.2016 09:54
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