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    Президент «Шахтера» пообещал отпустить Срну в «Барселону»

    Президент «Шахтера» прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитнику донецкой команды Дарио Срне.

    «Я точно знаю, что Дарио – великий игрок, капитан и человек. Его сердце связано с «Шахтером». Им интересуется великий клуб – «Барселона». И в этой ситуации я буду не на стороне клуба «Шахтер», а на стороне Дарио, как его друг.

    Какое бы Срна ни принял решение, я точно буду на стороне Дарио. Я буду гордиться этим решением. Дарио заслужил, чтобы клуб по отношению к нему поступил сверхкорректно», – сказал Ахметов украинскому каналу «Футбол 1».

    Отметим, ранее «Шахтер» заявил Срну на групповой этап Лиги Европы.

    Источник: Terrikon

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    02.09.2016 23:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31

      санкус 8 сентября 2016, 12:55

      Дарио еще даст о себе заговорить на высоком уровне !!! ИМПЕРАТОР Тотти и в 40 играет а в 34 Тотти вообще было не остановить !!! так что Барса знает что делает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 3 сентября 2016, 10:27

      34 года? Барселона? Зенит? Тут к сожалению о завершении нужно думать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 сентября 2016, 09:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +12

      rompoliss 3 сентября 2016, 01:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Перейдет а Зенит,к Мирче. Кашу не испортит

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 01:02

      Достойные слова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 3 сентября 2016, 00:25

      Тогда переходи!!!

      -3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2016, 00:08

      Удачи

      -1
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