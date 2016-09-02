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    Маттеус: «Гвардиола словно хочет заново изобрести футбол»

    Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус сравнил Хосепа Гвардиолу и нынешнего наставника мюнхенского клуба Карло Анчелотти.

    «Я всегда считал, что Гвардиола хочет доказать о способности заново изобрести футбол. У Анчелотти не так. Его победы в Лиге чемпионов с «Миланом» и «Реалом» внушают доверие к специалисту. Он не ставит на первое место идею, а выбирает наиболее подготовленных к матчу футболистов», – заявил Матеус.

    Источник: Bild

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    02.09.2016 07:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 сентября 2016, 11:57

      Пепу только за то, что он с Баварией сотворил, надо айцы отрезать! Сейчас при Анчеллоти совершенно другой рисунок игры, просто приятно смотреть!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Arn 2 сентября 2016, 10:05

      сейчас Пеп выйграет с Сити все что можно и он опять станет лучшим коучем всех времен

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Arn 2 сентября 2016, 10:28

      Ну хрен знает, что он там выиграет

      0
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