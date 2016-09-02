Маттеус: «Гвардиола словно хочет заново изобрести футбол»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус сравнил Хосепа Гвардиолу и нынешнего наставника мюнхенского клуба Карло Анчелотти.

«Я всегда считал, что Гвардиола хочет доказать о способности заново изобрести футбол. У Анчелотти не так. Его победы в Лиге чемпионов с «Миланом» и «Реалом» внушают доверие к специалисту. Он не ставит на первое место идею, а выбирает наиболее подготовленных к матчу футболистов», – заявил Матеус.