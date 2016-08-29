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    Гьян перейдет в «Рединг» на правах аренды

    По информации Getreading, форвард «Шанхай СИПГ» Асамоа Гьян продолжит карьеру в «Рединге». Ганец перейдет в команду из Чемпионшипа на правах аренды. При этом часть немаленькой зарплаты (227 тысяч фунтов стерлингов в неделю) 30-летнему игроку будет выплачивать китайский клуб.

    Сегодня пройдет медицинское обследование футболиста в «Рединге». По словам самого Гьяна, он в курсе об интересе со стороны «Сандерленда» и «Фулхэма», и пока не намерен отвечать отказом ни на один из вариантов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 29 августа 2016, 10:43

      Не плохо зарабатывает Асамоа Гьян в Китае! Прям блять вообще заебись!

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