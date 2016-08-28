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    «Манчестер Юнайтед» следующим летом попытается приобрести Бэйла за 120 миллионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» намеревается приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. По информации источника, «красные дьяволы» планируют приобрести валлийского хавбека во время следующего летнего трансферного окна и готовы заплатить за него 120 миллионов фунтов.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» договорился о продлении контракта с Бэйлом до лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сливочных» в Примере два матча, в которых забил два гола.

    Источник: The Sun

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    28.08.2016 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 28 августа 2016, 19:35

      Вот это новость радует сердце, а то уже Валенсия устал наверно с право бегать и в защите и в атаке....

      1
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      Рейтинг: +51

      петр1975 28 августа 2016, 19:10

      Нормально так!

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 28 августа 2016, 17:04

      Не Перес за 120 не отдаст... если он и уйдет, то от 140-160!

      0
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      Рейтинг: +16

      pokaifu1212 28 августа 2016, 16:45

      Бред. У них уже есть мхитарян, депай, мата, лингард, мартиаль

      0
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > pokaifu1212 28 августа 2016, 18:55

      И что??Ни один из них не ровня Бейлу!

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