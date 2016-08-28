«Манчестер Юнайтед» следующим летом попытается приобрести Бэйла за 120 миллионов

Вот это новость радует сердце, а то уже Валенсия устал наверно с право бегать и в защите и в атаке....
Руководство «Манчестер Юнайтед» намеревается приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. По информации источника, «красные дьяволы» планируют приобрести валлийского хавбека во время следующего летнего трансферного окна и готовы заплатить за него 120 миллионов фунтов.
Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» договорился о продлении контракта с Бэйлом до лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сливочных» в Примере два матча, в которых забил два гола.