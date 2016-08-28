«Манчестер Юнайтед» следующим летом попытается приобрести Бэйла за 120 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» намеревается приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. По информации источника, «красные дьяволы» планируют приобрести валлийского хавбека во время следующего летнего трансферного окна и готовы заплатить за него 120 миллионов фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» договорился о продлении контракта с Бэйлом до лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сливочных» в Примере два матча, в которых забил два гола.