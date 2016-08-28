Монтелла: «Милан» подарил «Наполи» два удаления»

Да блинн! Куцку ваще прям не за что удалили. Если еще неянга было за 2ю желтую дать (молод еще, эмоции), то куцка не заслужил удаления.
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал оценку игре своей команды в матче с «Наполи» (2:4) во 2-м туре чемпионата Италии.
«Мы поднесли «Наполи» подарок в виде двух красных карточек. После первого удаления стало тяжело, а когда получили и вторую красную, то у нас практически не было возможности поменять ситуацию на поле. Но мне понравился футбол в нашем исполнении», – заявил Монтелла.