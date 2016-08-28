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    Монтелла: «Милан» подарил «Наполи» два удаления»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал оценку игре своей команды в матче с «Наполи» (2:4) во 2-м туре чемпионата Италии.

    «Мы поднесли «Наполи» подарок в виде двух красных карточек. После первого удаления стало тяжело, а когда получили и вторую красную, то у нас практически не было возможности поменять ситуацию на поле. Но мне понравился футбол в нашем исполнении», – заявил Монтелла.

    Источник: Skysports

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    28.08.2016 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Aliencas111 28 августа 2016, 07:23

      Да блинн! Куцку ваще прям не за что удалили. Если еще неянга было за 2ю желтую дать (молод еще, эмоции), то куцка не заслужил удаления.

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