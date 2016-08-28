Монтелла: «Милан» подарил «Наполи» два удаления»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал оценку игре своей команды в матче с «Наполи» (2:4) во 2-м туре чемпионата Италии.

«Мы поднесли «Наполи» подарок в виде двух красных карточек. После первого удаления стало тяжело, а когда получили и вторую красную, то у нас практически не было возможности поменять ситуацию на поле. Но мне понравился футбол в нашем исполнении», – заявил Монтелла.