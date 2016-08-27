Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малафеев: «Зенит» ведь уже выигрывал Кубок УЕФА, а жизнь – штука цикличная»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил уверенность в способности питерского клуба стать победителем Лиги Европы.

    «Говоря о перспективах «Зенита» в Лиге Европы, хотелось бы рассчитывать на большее, чем просто выход из группы. Петербуржцы способны побороться за трофей. В последнее время они играли в Лиге чемпионов, у них много высококлассных исполнителей, а грандов во втором по значимости турнире Европы не так много.

    Все это может добавить уверенности и помочь побороться за итоговую победу. «Зенит» ведь уже выигрывал Кубок УЕФА, а жизнь – штука цикличная. Почему бы не начать победное шествие этой осенью?», – заявил Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2016, 17:48

      Цикл, наверное, выпадает на следующий сезон! Будем ждать Зенит в лиге Европы в следующем году!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 27 августа 2016, 15:31

      К тому времени Зенит уже форму наберут и сыграется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Zepen 14 27 августа 2016, 13:23

      тогда игроки играли за клуб, а сейчас все играют за свой контракт.
      И игрокам все равно победа или поражение они свое получат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 27 августа 2016, 13:20

      Зенит до 1/2 просто обязан выходить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 августа 2016, 12:39

      Тогда явный лидер был Аршавин, а сейчас на его месте распиаренное дно играет и в воротах Лодыркин! Сейчас Малафеев думаю лучше стоял бы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 27 августа 2016, 12:35

      только идиот может надеяться на победу в кубке уефа когда команде ещё предстоит долгий путь становления в новом облике.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Kosmotoga 27 августа 2016, 12:44

      минусы не помогут выиграть кубок школьнички.Адекватно нужно силы свои оценивать а не минусить адекватную критику как школота прыщавая.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 12:32

      бомжи будьте честны----купили кубок

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      Zepen 14 > nik55 27 августа 2016, 13:21

      ооо свиньи захрюкали.. )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 12:09

      не выигрывал --а купил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 11:50

      с такой игрой как сейчас? мало вероятно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 11:32

      Слава занимайся бизнесом не лезь снова в эти футбольные дебри

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11