Роналду: «Не думал, что Португалия может выиграть Евро-2016»

Конечно не сможет!!!Могу с любым поспорить на любую сумму!!!
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы-2016, а также выразил восхищение игрой своего соотечественника Пепе.
– Сборная Португалии переписала историю, выиграв финал в драматичной борьбе. Как это было?
– Перед началом турнира мы ждали хорошего выступления сборной, выход из группы, выход в четвертьфинал. Любое следующее продвижение мы расценивали бы как бонус. Честно говоря, не думал, что Португалия может выиграть Евро. Но с каждым следующим матчем начинал все больше верить, что это возможно. В итоге мы заслужили победу. Играли как настоящая команда, и поздравить можно каждого нашего футболиста.
– Что можете сказать о Пепе – своем партнере по клубу и сборной, с которым знакомы много лет? Какими качествами он обладает?
– Очень рад, что вы задали этот вопрос. По моему мнению, в этом году он был бесподобен. Возможно, это был лучший его сезон. Он, вне всякого сомнения, был лучшим игроком сборной, одним из лучших в составе «Реала» в Лиге чемпионов. Рад, что он попал в символическую сборную Евро. Думаю, он был лучшим игроком на турнире.