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    Роналду: «Не думал, что Португалия может выиграть Евро-2016»

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы-2016, а также выразил восхищение игрой своего соотечественника Пепе.

    – Сборная Португалии переписала историю, выиграв финал в драматичной борьбе. Как это было?

    – Перед началом турнира мы ждали хорошего выступления сборной, выход из группы, выход в четвертьфинал. Любое следующее продвижение мы расценивали бы как бонус. Честно говоря, не думал, что Португалия может выиграть Евро. Но с каждым следующим матчем начинал все больше верить, что это возможно. В итоге мы заслужили победу. Играли как настоящая команда, и поздравить можно каждого нашего футболиста.

    – Что можете сказать о Пепе – своем партнере по клубу и сборной, с которым знакомы много лет? Какими качествами он обладает?

    – Очень рад, что вы задали этот вопрос. По моему мнению, в этом году он был бесподобен. Возможно, это был лучший его сезон. Он, вне всякого сомнения, был лучшим игроком сборной, одним из лучших в составе «Реала» в Лиге чемпионов. Рад, что он попал в символическую сборную Евро. Думаю, он был лучшим игроком на турнире.

    Источник: УЕФА

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    24.08.2016 13:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 24 августа 2016, 16:29

      Конечно не сможет!!!Могу с любым поспорить на любую сумму!!!

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 августа 2016, 15:41

      Роналду: «Когда я не смог играть в финале, не думал, что Португалия может выиграть Евро-2016. К тому же я на скамейке болел за французов. А так получилось, что играл и не угадал ни одного слова.»

      -3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 августа 2016, 15:34

      только благодаря тому что тебя заменили

      -1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 24 августа 2016, 15:25

      Германия должна была выигрывать трофей без особого труда, но пропустили Францию в надежде что они выиграют, но они обосрались впринципе ожидаемо.

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 августа 2016, 14:51

      Чистого рода везения,хвалиться особо нечем

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 24 августа 2016, 14:49

      никто так не думал

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 августа 2016, 13:37

      Мужик. Ты прав. Это нам приснилось.

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