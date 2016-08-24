Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Драгович: «Я отлично провел время в Киеве»

    Защитник Александар Драгович попрощался с киевским «Динамо». Напомним, что футболист подписал контракт с «Байером».

    «Новый клуб, новая глава. Рад подписать контракт с «Байером». Большая благодарность Игорю Суркису за этот фантастический опыт с киевским «Динамо» и за предоставленную мне возможность продолжить свою карьеру в Бундеслиге.

    Я отлично провел время в Киеве, выиграл пять титулов, и я желаю всего наилучшего «Динамо», моему тренеру Реброву и моим партнерам по команде в предстоящем сезоне Лиги чемпионов!» — сказал Драгович.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2016 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 24 августа 2016, 14:31

      удачи САША)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11