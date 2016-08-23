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    WADA передумало обжаловать решение УЕФА по Сахо

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передумало подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА оправдать полузащитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, уличенного в употреблении допинга.

    Напомним, запрещенное вещество было обнаружено в крови француза после мартовского матча 1/8 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». После этого игрок был предварительно дисквалифицирован на 30 дней, однако немногим позже УЕФА его оправдал, а потом и вовсе закрыл дело.

    Источник: Twitter

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    23.08.2016 17:49
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +113

      df44 24 августа 2016, 08:46

      Не удивительно,он же не росиянин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 23 августа 2016, 22:22

      УЕФА и ФИФА более независимые организации ! МПОК возглавляет англичанин ! чего вы от него ждали ?!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 23 августа 2016, 17:53

      Он же не паралимпиец из России.Уроды!

      2
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