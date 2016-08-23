WADA передумало обжаловать решение УЕФА по Сахо

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передумало подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА оправдать полузащитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, уличенного в употреблении допинга.

Напомним, запрещенное вещество было обнаружено в крови француза после мартовского матча 1/8 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». После этого игрок был предварительно дисквалифицирован на 30 дней, однако немногим позже УЕФА его оправдал, а потом и вовсе закрыл дело.