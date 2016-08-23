Бывший подрядчик арены «Зенита» вернет в бюджет средства, предназначавшиеся школам и детсадам

Бывший подрядчик нового стадиона «Зенита» «Инжтрансстрой-СПб» в скором времени столкнется с исковым заявлением о взыскании штрафа за невыполнение контрактных обязательств.

Весь объем возвращенных денег планируется отправить в бюджет города на покрытие расходов, совершенных со средств первоначально планировавшиеся на социальные объекты. Напомним, ранее стало известно, что стадион для «Зенита» будет достраивать «Метрострой».