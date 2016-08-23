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    Бывший подрядчик арены «Зенита» вернет в бюджет средства, предназначавшиеся школам и детсадам

    Бывший подрядчик нового стадиона «Зенита» «Инжтрансстрой-СПб» в скором времени столкнется с исковым заявлением о взыскании штрафа за невыполнение контрактных обязательств.

    Весь объем возвращенных денег планируется отправить в бюджет города на покрытие расходов, совершенных со средств первоначально планировавшиеся на социальные объекты. Напомним, ранее стало известно, что стадион для «Зенита» будет достраивать «Метрострой».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.08.2016 09:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 23 августа 2016, 15:13

      Господи! Да что там творится! Вся мировая пресса пишет об этом позорище - неприкрытом российском воровстве. Как я скучаю по старому, доброму советскому закону о лишении свободы с конфискацией имущества! А сейчас, спёр миллиард, лет пять отсидел где-нибудь среди алтайских красот под присмотром "международных правозащитных организаций", (все наши крупные ворюги объявляются американскими адвокатами "противниками Путина") и вышел миллиардером! Мечта!

      3
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      Рейтинг: +18

      фил72 23 августа 2016, 11:27

      пусть лучше откаты вернут, там больше денег

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 августа 2016, 11:19

      Начались оправдания, как- будто, деньги вернутся. Наивные ребята, или нас считают идиотами.

      2
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      Рейтинг: +7992

      nik55 23 августа 2016, 10:59

      это для того пишут чтобы все успокоились

      3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 23 августа 2016, 10:43

      сажать с конфискацией всего имущества

      4
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 августа 2016, 10:39

      Если это действительно будет сделано, то можно только порадоваться!

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 августа 2016, 10:19

      аха вернет..))себя отмазывают что все норм..деньги типа деткам будут..

      4
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      Рейтинг: +12

      Zermatt 23 августа 2016, 10:14

      Весело живём, чё..

      -1
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 23 августа 2016, 09:50

      Судя по-всему, информация про чинуш Питера, озверевших настолько, что замахнулись на деньги для детей, не должна была просачиваться в мозг простому народу, вот и слепили нелепую отмазку по-быстрому. За яйца на столбах вешать это ворьё надо.

      11
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 августа 2016, 09:42

      Начали отмазываться и стрелки переводить, мало того что суд может длится годами, так и не факт что выиграют 1 млрд. )))

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