Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гранквист: «Не сказал бы, что матч против «Партизани» был простым для нас»

    Полузащитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал результат матча Лиги Европы против албанского «Партизани» (4:0).

    – Нет, это была непростая игра для нас, я бы так не сказал. У нас были сложности в самом начале, нам первые 15-20 минут не удавалось взять игру под своей контроль. Мы не сразу начали создавать достаточное количество опасных моментов, а тот же соперник с самого начала матча опасно контратаковал. Мы забили пенальти, а потом и еще несколько мячей. В целом, довольны результатом, который добились. Но нам не стоит почивать на лаврах, а стоит сконцентрироваться и готовиться к игре против «Спартака».

    – Какие планы, задачи на ответный матч против «Партизани»? Если ли уже какие-то мысли на этот счет?
    – Конечно же, задача на вторую игру – добиться хорошего результата. Еще ничего не решено, нас ожидают 90 минут в гостях. Команда соперника постарается забить, и забить как можно больше. Нам нужно собранными подойти к этой игре и добиться нужного результата.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 22:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11