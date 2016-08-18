Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Краснодар» попал в сложную ситуацию»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Партизани».

    — Что можете сказать о «Партизани»?

    — Я уже смотрел игры нашего соперника. Мы просматривали там некоторых игроков. Так совпало, что эта команда нам попалась. Мне понравилась их организованная игра. Итальянский тренер у них также очень силен. «Партизани» организованно атакует, выходя из обороны.

    — То, что первый матч вы играете дома — это плюс или минус?

    — Мне сложно сказать. Хорошо, что мы никуда не едем.

    — Четыре игрока «Краснодара» вызваны в сборную России. Учитывая, что сейчас в команде есть кадровые потери и, как вы сказали, необходимо производить перестроение состава, не боитесь, что сборники смогут выпасть из тренировочного процесса, что скажется на игре команды?

    — Конечно меня это волнует. Тут приходится еще раз вспомнить о нашем лимите. Он сковывает наши действия. Мы попали в сложную ситуацию, из которой нам не просто выходить.

    — Может стоит ускориться в вопросе натурализации того же Жоаозиньо и Ари?

    — Я не могу говорить на эту тему. Этим занимается руководство.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 августа 2016, 18:18

      плохому танцору яйца мешают. надо выходит и выигрывать раз у команды есть цели

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 18 августа 2016, 16:21

      опять лимит мешает выстраивать командам игру!!!! Уберите Мутко, пожалуйста!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Totti11 18 августа 2016, 18:30

      Кто же его уберёт? Видишь ВВП молчит, значит он за то, чтобы
      Мудко был, он же земляк его.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > vladimir-7 19 августа 2016, 16:01

      то-то же! Пока будет это понебратство, ничего у нас в стране не изменится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 18 августа 2016, 16:05

      ну и на........ вы их отпустили в сборную ?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11