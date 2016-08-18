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    «Краснодар» примет «Партизани» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

    «Краснодар» сегодня проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с клубом «Партизани». Краснодарский клуб является безоговорочным фаворитом противостояния с албанским клубом и уже сегодня подопечные Олега Кононова могут снять все вопросы о том, кто из этой пары пройдет в групповой этап турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2016 18:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +790

      denisov 18 августа 2016, 19:24

      Вперед Краснодар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 18 августа 2016, 19:02

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 августа 2016, 19:00

      Размажьте албанцев!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 августа 2016, 18:47

      Должны по любому пройти.Удачи соседям!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 18 августа 2016, 11:00

      Удачи Краснодару

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 18 августа 2016, 10:57

      Удачи Быкам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      aleksander 18 августа 2016, 10:47

      нужно дома уже оформлять выход в групповую стадию!!! Удачи Краснодар!!!

      -2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 18 августа 2016, 10:37

      Удачи! Думаю проблем не будет.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 августа 2016, 10:33

      Вперед, БЫКИ...

      0
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