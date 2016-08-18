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    Наставник «Партизани»: «Приехали играть с энтузиазмом»

    По словам наставника «Партизани» Адольфо Сормани, его команда приехала с энтузиазмом на игру 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Краснодара».

    «Надеемся, что в четверг будет хороший матч для всех, в том числе и для нас. Мы приехали сюда с энтузиазмом. Матч очень важен для нас. Игра с «Краснодаром» — хороший шанс.

    Соперник очень силен по всем показателям, 87-е место в рейтинге УЕФА, 100 миллионов евро стоят футболисты, так что матч будет сложным. Постараемся сыграть максимально организованно, компактно, чтобы добиться результата.

    «Краснодар» сильнее по исполнителям, так что нужно играть командой», — сказал Сормани.

    Матч пройдет сегодня, 18 августа. Начало встречи в 19:30.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    18.08.2016 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 09:26

      да ребята албанцы вешайтесь ,Краснодар вас хорошенько потрепает.Даже не вздумайте играть с ним в открытый футбол а то всё закончиться в первом матче.......да хотя оно и так всё в первом закончиться.

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