Пулишич хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич намерен сменить клубную прописку. 17-летний футболист хотел бы выступать в команде, где будет получать постоянную игровую практику. «Боруссия» готова отдать в аренду молодого футболиста.

В прошедшем сезоне Пушилич провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил два гола.