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    Пулишич хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич намерен сменить клубную прописку. 17-летний футболист хотел бы выступать в команде, где будет получать постоянную игровую практику. «Боруссия» готова отдать в аренду молодого футболиста.

    В прошедшем сезоне Пушилич провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Sport1.de

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    17.08.2016 09:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 17 августа 2016, 23:16

      да не надо ему ни в какие аренды еще уходить , тем более ни в одном интервью не видел , что был он что то такое говорил , по-моему все это бредни журналистов. В 17 лет аренда - бред . Он может получать практику в первой команде , да конечно же он не в каждом матче будет играть , но может тогда и за резерв побегать ... А так я думаю сам Дортмунд его и не отдаст .... Боруссия уже настрадалась с этими арендами - что Юлиан Кох, Янник Бандовски, Марвин Дукш, все уезжали молодыми перспективными , возвращались колеками... Клуб берущий игрока в аренду выжимает из молодого игрока все соки , им не важен прогресс , а нужен лишь сиюминутный результат. Да даже тот же Ляйтнер ... Разве со Штуттгарта он приехал зрелым игроком ? Мое мнение - аренда это последнее , что нужно футболисту и клубу , и на нее нужно идти лишь в безвыходных ситуациях.... У Пулисича конечно же не такая ...

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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann > К.Серж.А 18 августа 2016, 01:05

      Пожалуй ты прав

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 августа 2016, 13:15

      где, интересно, он будет получать постоянную игровую практику в 17 лет? 9 матчей в прошлом сезоне это уже довольно много для его возраста

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      ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann > Chesn0k 17 августа 2016, 14:30

      он хорош для своего возраста . Ему бы какой бы например РБ Лейпциг подошел

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