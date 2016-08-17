Пулишич хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

да не надо ему ни в какие аренды еще уходить , тем более ни в одном интервью не видел , что был он что то такое говорил , по-моему все это бредни журналистов. В 17 лет аренда - бред . Он может получать практику в первой команде , да конечно же он не в каждом матче будет играть , но может тогда и за резерв побегать ... А так я думаю сам Дортмунд его и не отдаст .... Боруссия уже настрадалась с этими арендами - что Юлиан Кох, Янник Бандовски, Марвин Дукш, все уезжали молодыми перспективными , возвращались колеками... Клуб берущий игрока в аренду выжимает из молодого игрока все соки , им не важен прогресс , а нужен лишь сиюминутный результат. Да даже тот же Ляйтнер ... Разве со Штуттгарта он приехал зрелым игроком ? Мое мнение - аренда это последнее , что нужно футболисту и клубу , и на нее нужно идти лишь в безвыходных ситуациях.... У Пулисича конечно же не такая ...
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич намерен сменить клубную прописку. 17-летний футболист хотел бы выступать в команде, где будет получать постоянную игровую практику. «Боруссия» готова отдать в аренду молодого футболиста.
В прошедшем сезоне Пушилич провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил два гола.