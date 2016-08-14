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    Рио-2016. Бразилия и Гондурас вышли в полуфинал олимпийского турнира

    На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро определились два последних полуфиналиста турнира. Сборная Гондураса в ¼ финала с минимальным счетом обыграла команду Южной Кореи. Единственный мяч на 60-й минуте забил Элис. В другой встрече Бразилия выиграла у Колумбии со счетом 2:0 – голы забили Неймар и Луан.

    Полуфинальные пары составят:
    Бразилия – Гондурас.
    Нигерия – Германия.

    Олимпийские игры-2016. Четвертьфиналы

    Гондурас – Южная Корея – 1:0
    Гол: 1:0 – Элис, 60
    Бразилия – Колумбия – 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Неймар, 12, 2:0 – Луан, 83

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 06:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 14 августа 2016, 10:35

      Ну уж Гондурас должны пройти в 1/2. Потом финал, дома, тут нужно лидеру решать вопрос!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 14 августа 2016, 08:51

      да фаворы бразильцы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 14 августа 2016, 07:37

      У Неймара есть шанс выиграть олимпиаду

      1
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