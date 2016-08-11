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    Мутко: «Черчесов – лучший из тех, кто мог возглавить сборную России»

    Президент РФС Виталий Мутко назвал нового главного тренера сборной России Станислава Черчесова лучшей кандидатурой на данный пост. Напомним, сегодня с 52-летним специалистом был подписан контракт сроком на два года.

    «Убеждены, что Станислав Саламович погружен в российский футбол, обладает соответствующими волей и характером. У него есть свое видение. Надеемся, что увидим под его руководством обновленную сборную, которая будет всех нас радовать. Черчесов становится также председателем тренерского совета. Нужна связь между всеми сборными.

    Мы выбирали из четырех кандидатов. Со всеми встречались и говорили. И пришли к выводу, что именно Черчесов лучше всего подходит под конкретную задачу», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 13:53
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 11 августа 2016, 18:47

      Мутко эээээй ты совсем того??? Потому что ты думаешь что Черчесов лучший поэтому ты портишь весь российский футбол.. Почему это не Бердыев лучший?? Он наверное вас послал!!!

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 августа 2016, 18:46

      Мутко нашел себе "отмазку" в лице Черчесова.
      Любой позор -- будет виноват тренер, а не бездарная работа руководства РФС , развалившее российский футбол.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 августа 2016, 17:56

      Лучший кто подходит ему, но не лучший из тренеров

      1
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 11 августа 2016, 17:16

      100%провал чм 2018,вы это увидите

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 августа 2016, 17:16

      Черчесов может и лучший для сборной( со слов Мутко), но уж сам Мутко точно худший для российского футбола (да и вообще спорта)

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 11 августа 2016, 17:11

      Ожидаемое решение Мудко!

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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 11 августа 2016, 16:50

      Лучше нету чем Черкес? Мутишь ты, Мутище бес.
      Он теперя возгордится прям до самых до небес.
      Были случаи встари, чтоб тренерами вратари,
      Но правда нам из первых рук - это лучше чем физрук.
      Чё тут попусту трепаться, нам осталось дожидаться,
      Всё равно ведь нас не спросят, а Черкеса просто бросят...

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > subbotaspartak 11 августа 2016, 17:57

      ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

      -1
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      Рейтинг: +16

      Мирошечка 11 августа 2016, 16:36

      Поражают уверенность и амбиции Черчесова. Слуцкер тоже таким же был когда рвался в сборную и раздавал интервью налево и направо. И вдруг:

      команда оказалась не готова к Евро ни физически, ни тактически, ни морально. Не было ни сплоченности, ни поддержки игроками друг друга, зато было в глазах полное безразличие и дикое желание поскорей бы свалить с этого мероприятия. А других то игроков у нас нет. Так что с финалом и полуфиналом вы мудкочерчесов что то загнули.

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 11 августа 2016, 16:34

      Лжешь, собака!

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      Рейтинг: +16

      Мирошечка > Rorschach krym 11 августа 2016, 16:38

      Как вы можете так говорить на лучшего президента РФС всех времен и народов, который только что назначил ответственным за провал на 2018 лучшего кандидата черечесова.

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > Мирошечка 11 августа 2016, 17:24

      Это лишь цитата из к/ф))

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      Рейтинг: +16

      Мирошечка 11 августа 2016, 16:31

      Примерно тоже ты говорил о физруке слуцкере. И постоянно врешь. Не смог договориться с Бердыевым вот и взял Черчесова. Только вот одно смущает. Куда бы, в какой бы клуб Черчесов не приходил везде начинал с кофликтов с лидерами, а заканчивалась его работа скорым увольнением. В Спартаке провалился. Из Амкара попросили без скандала уйти, из Терека уволили без объяснения причин, в Динамо-результат налицо. И только Легия. Так там и футбола то по настоящему нет. И с какого перепугу Черчесов, по заявлению Мудко, стал лучшей кандидатурой. Ведь пока Черчесов как тренер никто и звать его никак. Но зато готов выйти в финал. Он наверное хотел сказать - за дверь. В общем нас ждут два года обещаний, уговоров, заверений и оглушительный провал на 2018. Не с кем там выходить не только в полуфинал, но и даже и из группы. Даже Германии понадобилось 10 лет, чтобы получить тех кто сейчас играет за сборную. А мы хотим за два года. Главное пообещать. Так что можно начинать брать интервью, снимать фильмы, печатать биографию и т.д. и т.п., как со слуцкером.

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