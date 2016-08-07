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    Хуммельс: «Свист фанатов «Боруссии» не повлияет на мое мнение о клубе и его болельщиках»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что готов в предстоящем матче за Суперкубок Германии с его бывшей командой – дортмундской «Боруссией», к негативной реакции в свой адрес со стороны болельщиков шмелей.

    «Свист фанатов «Боруссии» в мой адрес никак не повлияет на мое отношение к этому клубу и его болельщикам. Мне тяжело далось решение пойти на этот переход, несколько недель сидел и все обдумывал. «Бавария» – в тройке лучших команд мира, а это шанс выиграть трофеи, поэтому я пришел сюда», – заявил Хуммельс.

    Источник: Goal.com

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    07.08.2016 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 августа 2016, 17:04

      да сейчас никто не хочет выигрывать трофеи, как например этого хотел Лестер. сейчас всем подавай готовенькое на блюдечке

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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 7 августа 2016, 14:55

      эх хумми ((( так как в Боруссии , тебя нигде не будут поддерживать .

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