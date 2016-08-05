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    Мутко: «Все критикуют Федуна, а мне его жаль. Он все дает «Спартаку»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что остался разочарован вылетом «Спартака» из Лиги Европы. Напомним, что красно-белые по сумме двух матчей уступили кипрскому АЕКу в третьем отборочном раунде турнира.

    «Смотрел вчера второй тайм «Спартака» и был очень расстроен. Симонян сказал, что он полжизни отдал «Спартаку», и непонятно, кто больше переживает. Конечно, не мне давать оценки, но нельзя играть на удержание счета. Если ты в первом матче сыграл вничью, значит, ты не сильнее. «Спартак» хотел удержать 0:0, но так не бывает. Всегда пропустишь — случится рикошет, несчастный случай. В таких играх нужно затаптывать соперника, забить два сразу. В «Спартаке» классные игроки, класснее киприотов. Мы говорим, что Евро дал нам много уроков, когда мотивация побила класс. Но, при всем уважении, мотивация сильна только до определeнного момента. Сейчас АЕК попадет на классную команду в следующем раунде.

    Все критикуют Федуна, а мне за него очень обидно. Он все этому «Спартаку» дает: деньги, стадион, базу. Может быть, неправильная расстановка людей. Аленичева и Титова я очень уважаю. А отвечает за все Федун. Вчера на нем не было лица: год ждать, вырвать пятое место, а потом взять и все перечеркнуть. «Спартаку», в моем понимании, не хватает двух-трех игроков со спартаковским духом. «Спартаку» нужны спартачи, лидеры. У нас в команде всегда были такие игроки, которые могут взять за шкирку и указать, где ты ошибся», – отметил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 августа 2016, 11:30

      спартак это болото, кто угодно попадет утонет, игроки или тренера все равно.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2016, 19:59

      Давать деньги-это еще не значит что ты хороший руководитель,это говорит лишь об одном-что ты просто мешок набитый баблом.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 августа 2016, 17:03

      если кого то и надо взять за шкирку... то это тебя мудко...вместе с федуном!!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 16:42

      "У нас в команде"-проговопился

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 августа 2016, 16:37

      Жаль, Мудко, что тебя за шкирку некому взять и указать тебе место возле, ну ты сам разберешься, возле чего.

      3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 5 августа 2016, 16:31

      так то я согласен с ним, не понимаю че болелы свиней ноют. Федун и бабки вкладывает и стадион отгрохал. Свиньи не благодарные, вахахах

      -1
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