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    Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович доволен победой своей команды над мальтийской «Биркиркарой» (3:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что в первом матче краснодарцы также были сильнее (3:0).

    «Думаю, результат матча всем понравился. Мы полностью контролировали ход игры. Когда повели после первого тайма со счeтом 3:0, уже просто оставалось довести дело до конца. Считаю, «Краснодар» отыграл достойно, а оценивают нашу игру пусть специалисты и тренеры.

    Тренер дал возможность отдохнуть всем тем игрокам, которые до этого матча получили большую нагрузку. Впереди матч с «Тереком» в РФПЛ, поэтому это было логично», – сказал Мартынович.

    Источник: YouTube

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    05.08.2016 08:56
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