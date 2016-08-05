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    Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»

    Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси, ставший автором первого гола в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Биркиркарой», поделился своими впечатлениями.

    Я благодарен своим партнерам, которые мне помогли на поле, потому что я был самым молодым в составе. В раздевалке они сказали, что я молодец за прекрасную свою игру.

    – Кто был лучшим в матче, на ваш взгляд?

    – Пусть это буду я (улыбается).

    – Какая позиция вам ближе – игра в центре полузащиты или с краю?

    – Опорный полузащитник. Но тренер поставил меня на место инсайда, поскольку считает, что я талантливо играю и смогу проявить себя на этой позиции в том числе.

    – Как думаете, после игры с «Биркиркарой» вы чаще будете появляться в составе?

    – Я надеюсь на это, но на этих позициях играют более опытные футболисты. Я сейчас еще только учусь у них, как играть. Я благодарен всем свои партнерам и тренерскому штабу, который дал мне шанс сыграть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 01:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 5 августа 2016, 03:52

      а кто это такой

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