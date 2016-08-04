Тренер «Космоса»: «Норвежец спровоцировал драку, назвав нашего игрока «русской свиньей»

Главный тренер «Космоса» Евгений Есиков рассказал о драке на детском турнире в Норвегии. Напомним, ранее сообщалось, что один из российских футболистов ударил норвежского игрока, за что был удален с поля. «Космосу» за этот инцидент засчитали техническое поражение и сняли команду с соревнований.

«На второй минуте матча удалили вратаря за то, что он хотел выбить мяч из рук, а перед ним встал игрок другой команды. Судья решил, что он хотел ударить соперника. После этого на 15 минуте судья дал желтую карточку нашему игроку и сказал уйти с поля на пять минут. За желтую карточку увести с поля на пять минут? После этого мы решили увести команду с поля. Когда наша команда уходила, один из норвежских игроков назвал нашего удаленного вратаря по-английски «русская свинья». Он не сдержался и ударил норвежца по ноге.

Через пару секунд вмешались родители норвежской команды. Начали бить наших ребят. В итоге мы два тренера и некоторые родители норвежцев разняли их и оттащили от детей. В итоге нашему вратарю взрослый поломал руку. Отвезли его в госпиталь, у него трещина в руке», – сказал Есиков.