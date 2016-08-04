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  • Тренер «Космоса»: «Норвежец спровоцировал драку, назвав нашего игрока «русской свиньей»

Тренер «Космоса»: «Норвежец спровоцировал драку, назвав нашего игрока «русской свиньей»

4 августа 2016, 23:49
22

Главный тренер «Космоса» Евгений Есиков рассказал о драке на детском турнире в Норвегии. Напомним, ранее сообщалось, что один из российских футболистов ударил норвежского игрока, за что был удален с поля. «Космосу» за этот инцидент засчитали техническое поражение и сняли команду с соревнований.

«На второй минуте матча удалили вратаря за то, что он хотел выбить мяч из рук, а перед ним встал игрок другой команды. Судья решил, что он хотел ударить соперника. После этого на 15 минуте судья дал желтую карточку нашему игроку и сказал уйти с поля на пять минут. За желтую карточку увести с поля на пять минут? После этого мы решили увести команду с поля. Когда наша команда уходила, один из норвежских игроков назвал нашего удаленного вратаря по-английски «русская свинья». Он не сдержался и ударил норвежца по ноге.

Через пару секунд вмешались родители норвежской команды. Начали бить наших ребят. В итоге мы два тренера и некоторые родители норвежцев разняли их и оттащили от детей. В итоге нашему вратарю взрослый поломал руку. Отвезли его в госпиталь, у него трещина в руке», – сказал Есиков.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Молодежное первенство Россия
Комментарии (22)
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Freyk
1470345016
А если каждый соперник его команды будет как-то их обзывать, они все матчи будут драться и 0:3 проигрывать? Тоже мне, нашел оправдание.
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STAFOR13
1470347429
хреново что наших родителей там мало было, особенно в день ВДВ посмотрел бы как эти норвежцы избили нашего малого.
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Lilipyt
1470347875
Судья и норвежские родители ёбу дали. За избиение ребенка взрослым в еропе жестко наказывают! Надеюсь подадут в суд! А так надо было нахуярить норвежских молокососов вне поля и заставить молиться алаху. Интересно кто спонсировал данное соревнование и будут ли проводить разбирательство. Если нет, то нахуй их и запретить проводить в России соревнования от данной организации.
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ваавва
1470350341
Руссофобы уже даже на детей пошло влияние,что будет когда они вырастут!
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RedWhiteFanS
1470350504
Да уж, америкосы скоро якутов с бурятами заставят драться.
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egrrr
1470364554
уроды
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kykyi
1470369461
Сдается мне, что врет этот тренеришка все, от начала и до конца. За желтую карточку удалить на 5 минут, как будто не в водное поло играли. Родители норвежцев начали бить русских ребят и сломали руку одному из наших. За это, там в Норвегии, моментом в тюрьму угодишь, родительских прав лишают, если своего отшлепаешь. Ждем, когда возбудится Астахов и состоится суд.Но уверяю вас, что Астахов не возбудится и суда не будет. Очень похоже на распятого мальчика в Лугандонии, рассказали, но не показали. Надеется, что народ и так схавает, совсем народ российский за быдло держат.
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mixon73
1470370154
Поджимают русских уже везде. Пора бы Русским встать и дать хорошей сдачи!
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андрей андреев
1470375520
Православные очнитесь.Когда вас обзывают,а потом бьют,вы должны простить врагам своим.И вторую щеку подставить.Или вы не провославные?
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