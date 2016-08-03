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    Кандрева: «Всегда хотел играть за «Интер»

    Полузащитник «Лацио» Антонио Кандрева сегодня должен пройти медицинское обследование в составе «Интера» и подписать с миланским клубом контракт.

    «Меня переполняют сильные эмоции. Сегодня я пройду медицинские процедуры, а затем подпишу контракт.

    Манчини? С ним я пока еще не разговаривал. Но я всегда хотел играть за «Интер», поэтому я очень рад», – заявил Кандрева.

    В прошлом сезоне Кандрева провел 30 матчей в Серии А, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    03.08.2016 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 августа 2016, 13:26

      Многие они такие)Играет за Лацио - я с детства за Лацио, перешел в Интер - я с детства за Интер)

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