Кандрева: «Всегда хотел играть за «Интер»

Полузащитник «Лацио» Антонио Кандрева сегодня должен пройти медицинское обследование в составе «Интера» и подписать с миланским клубом контракт.

«Меня переполняют сильные эмоции. Сегодня я пройду медицинские процедуры, а затем подпишу контракт.

Манчини? С ним я пока еще не разговаривал. Но я всегда хотел играть за «Интер», поэтому я очень рад», – заявил Кандрева.

В прошлом сезоне Кандрева провел 30 матчей в Серии А, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.