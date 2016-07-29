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    Зобнин: «Аленичев «напихал» нам в перерыве матча с АЕКом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился своими впечатлениями после матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против АЕКа.

    «Не считаю, что был лучшим в матче с АЕКом. Безусловно, приятно, что тренер отметил меня, но если бы я реализовал свои моменты, тогда можно было бы о чем-то говорить. В первом тайме у нас мало что получалось, мы не открывались под передачи защитников. В перерыве Дмитрий Анатольевич, можно сказать, «напихал» нам, сказал, чтобы открывались под передачи и отдавали вперед. Но мы можем больше и способны играть лучше», – заявил Зобнин.

    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2016 20:35
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +508

      triton004 30 июля 2016, 01:53

      Аленичев-альфа самец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 29 июля 2016, 23:19

      Не туда пихал видимо))))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 29 июля 2016, 21:02

      Припоминаю знаменитые Карпинские раздевалки. А тут так - смех один.

      2
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