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    Швайнштайгер завершил карьеру в сборной Германии

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

    «Дорогие поклонники сборной Германии! Я обратился к наставнику национальной команды больше не вызывать меня в сборную. Я решил завершить карьеру в Бундестим. Выражаю слова благодарности всей команде, тренерам и сотрудникам сборной, нашим болельщикам и DFB», – написал Швайнштайгер в Twitter.

    Швайнштайгер в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году и в общей сложности провел за национальную команду 120 матчей, в которых забил 24 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2016 11:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 29 июля 2016, 16:49

      Отличный игрок. В свое время один из лучших был на своей позиции. Жаль, что постоянные травмы подкосили его :(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Бонс 29 июля 2016, 13:37

      Крайне грустная новость! Даже не верится!..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 29 июля 2016, 13:26

      Спасибо Бастиану за прекрасную игру в сборной и в Баварии!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 29 июля 2016, 12:45

      Грусть-то какая(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      BOOSMEN12 29 июля 2016, 12:37

      Дорогу молодым

      0
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