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    Неймар просит журналистов не вмешиваться в его частную жизнь

    Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что он недоволен повышенным вниманием к своей персоне со стороны СМИ. Как говорит бразилец, пресса неоправданно внимательно следит за всеми его действиями и активно критикует.

    « Мне 24 года, я молод, у меня могут быть свои дела и потребности. Да, как и у всех у меня есть свои недостатки, я люблю отдыхать, веселиться с друзьями. Не понимаю, по какой причине я не могу веселиться, почему возникают какие-то проблемы. У меня есть друзья, семья, с которыми я хочу проводить время. Это моя личная жизнь», – заявил он.

    Источник: L' Equipe

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    27.07.2016 08:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 июля 2016, 16:41

      потому что завидуют. Такие же упыри, которые осуждали кокошу с мамаем. Вот не пофиг как свое личное время проводят и свои бабки тратят.

      2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Алексей1988 27 июля 2016, 17:58

      Один из адекватных +1

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 27 июля 2016, 15:17

      ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЭТО СВЯТОЕ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 27 июля 2016, 12:28

      За любое вмешательство в личную жизнь, с целью массового распространения какой-либо информации без ведома или без разрешения человека, в жизнь которого вмешиваются, надо идти в суд. К сожалению, такие вещи сейчас очень распространены (вмешательство). Пипл хавает!

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 27 июля 2016, 12:22

      Хочешь личной жизни, не надо продаваться за 100 миллионов евро и заключать рекламные контракты на 200. Теперь фиг тебе, а не личная жизнь.

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 27 июля 2016, 11:59

      ненавижу барсу и этого петушка , но должен признаться , что он прав .

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 27 июля 2016, 11:55

      normalino!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 июля 2016, 11:28

      Да

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 27 июля 2016, 11:28








































      Правильно просит.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 июля 2016, 09:55

      А они его сейчас возьмут и послушают, да он им красной тряпкой помахал этими словами.

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 июля 2016, 09:33

      Для журналистов его слова звучат как, "Что-то долго вы к мне не заходили. Соскучился по вам".

      0
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