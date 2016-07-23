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  • Александр Кержаков: «Вне зависимости от игрового времени, буду выкладываться на полную»

Александр Кержаков: «Вне зависимости от игрового времени, буду выкладываться на полную»

23 июля 2016, 23:58
5

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился эмоциями после победной игры с ЦСКА (0:1) за Суперкубок России. Напомним, 33-летний игрок появился на поле на 66-й минуте, заменив форварда Артема Дзюбу.

– Самые радужные впечатления. По делу победили. Заслуженно. Надеюсь, сезон тоже сложится удачно. Спасибо болельщикам за прием.

– Вы вышли на замену. Вас это на сегодня устраивает?

– Я полностью доверяю тренеру. Он решает. Я рад, что после долгого перерыва мне удалось выйти на поле в форме родного клуба. И сколько бы мне времени не давали, я буду выкладываться на полную.

– В каком туре, как думаете, выйдите на поле вместе с братом?

– Самое главное, чтобы мы побеждали. Даже если я вообще не буду выходить. Готов и на это.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА Зенит Кержаков Александр
Комментарии (5)
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VikNMar
1469308055
Кержаков молодец !
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Zenit-84
1469310069
С суперкубком, Саша!
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abuker 06
1469310733
Керж красава, так держать
Ответить
арейская
1469315735
Именно так и есть, я ему верю
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Алексей1988
1469326985
Лучший игрок вместе с Шавой последних лет 15 в России. Чисто мое мнение, без обид.
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