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    Луческу завоевал 32-й трофей в качестве тренера

    Сегодня «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА (1:0). Таким образом, новый главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу завоевал свой 32-й трофей в качестве тренера.

    Клубы, возглавляемые 70-летним специалистом, дважды становились чемпионом Румынии («Динамо» (Бухарест) – сезон-1989/90; «Рапид» (Бухарест) – 1998/99), трижды завоевывали Кубок Румынии («Динамо» – 1985/86, 1989/90; «Рапид» – 1997/98) и один раз становились обладателем Суперкубка Румынии («Рапид» – 1999). Также на счету Луческу два титула чемпиона Турции («Галатасарай» – 2001/02; «Бешикташ» – 2002/03) и Суперкубок УЕФА («Галатасарай» – 2000). Кроме того, с донецким «Шахтером» наставник восемь раз становился чемпионом Украины (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), обладателем Кубка Украины (2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16), Суперкубка Украины (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) и Кубка УЕФА (2008/09).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 23:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июля 2016, 00:04

      Он везде игру ставил... И составы команд у Него были отнюдь не сильнейшими и в Румынии, и в Турции, и на Украине... Но Он делал их СИЛЬНЕЙШИМИ, а команды - ИГРАЮЩИМИ! Потому я сразу и написал при Его назначении, что с тренером у "Зенита" проблем теперь нет... В отличии от ЦСКА и "Спартака"...

      1
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 23 июля 2016, 23:51

      Анчелотти восточной европы! Куда не приходит везде титулы

      2
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      Рейтинг: +30

      RINO. 23 июля 2016, 23:31

      Луческу красавчик так держать удачи дальнейшем

      2
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