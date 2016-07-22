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    Маннингер стал игроком «Ливерпуля»

    Австрийский голкипер Александер Маннингер стал игроком «Ливерпуля». Сегодня 39-летний вратарь пройдет медобследование и подпишет контракт с клубом на один год.

    Отметим, Маннингер достанется англичанам бесплатно, так как у голкипера закончился контракт с «Аугсбургом». В прошлом сезоне австриец выходил на поле в двух матчах Бундеслиги, в которых пропустил три мяча.

    Ранее игрок уже выступал в Англии. С 1997 по 2002 год он играл за «Арсенал».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    22.07.2016 15:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 22 июля 2016, 21:43

      Ну, тут все понятно. Огромным опытом будет делиться с молодежью. У киперов реально много проблем. Сразу вспомнился Шварцер, когда его Моур в Челси пригласил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 июля 2016, 17:59

      нифига себе, я уж думал он карьеру закончил)

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 июля 2016, 15:51

      Основной ведь будет

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