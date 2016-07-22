Австрийский голкипер Александер Маннингер стал игроком «Ливерпуля». Сегодня 39-летний вратарь пройдет медобследование и подпишет контракт с клубом на один год.

Отметим, Маннингер достанется англичанам бесплатно, так как у голкипера закончился контракт с «Аугсбургом». В прошлом сезоне австриец выходил на поле в двух матчах Бундеслиги, в которых пропустил три мяча.

Ранее игрок уже выступал в Англии. С 1997 по 2002 год он играл за «Арсенал».