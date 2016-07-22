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    Автор петиции о роспуске сборной России встретится с Мутко

    Автор петиции о роспуске сборной России по футболу Артем Хасанов обозначил расширенные требования к Министерству спорта РФ.

    «Мы согласились встретиться с министром Мутко, пора переходить от слов к делу. Официальное согласие на встречу отправил вчера. Конкретизировал вопросы, которые надо обсудить. Необходимо провести самоанализ сборной, анализ реакции общества и болельщиков, наладить диалог футболистов сборной и болельщиков как фактор, повышающий зрительский интерес к матчам чемпионата.

    Нужно решить проблемы отсутствия научно-образовательных и тренировочных центров подготовки юных футболистов, материально-технической базы их подготовки, наладить мотивационные механизмы и оценку результативности работы детских тренеров. Нужно наладить систему финансирования в российском футболе и устранить ее противоречие рыночным механизмам. Нужна система взаимодействия субъектов футбола, как между собой так и с органами исполнительной власти субъектов федерации. Также нужно ввести отчуждение экспертного сообщества и болельщиков от решений принимаемых РФС и ввести ответственность должностных лиц футбольного союза за выступление футбольной сборной страны.

    Все эти требования нужно выполнить до 2018 года, с подписантами готов доработать конкретику и ситуацию по регионам. Как показало исследование ВЦИОМ, 52% опрошенных готовы подписать петицию, только у них нет возможности. Мы хотим предоставить им эту возможность через сообщения о петиции через знакомых, друзей, соклубников. Это наш мирный протест, и он действует через сообщения», – сообщил Хасанов.

    Источник: ТАСС

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    22.07.2016 09:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 22 июля 2016, 16:15

      абоссать этого тупаря, автора петиции )

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 22 июля 2016, 14:47

      у автора петиции нет шансов , министр хорошо подвешен на язык. Поэтому дальше разговоров ничего не пойдёт. Для остальных советую посмотреть последнюю пресконференцию его которая была сразу после окончательного принятия решения отстранить наших легкоатлетов.Этого только и ждут лишь бы остранить.Прийдёт новый министр такой как фурсенко вы все аху...те....вам лишь бы уволить кого нибудь.А вы уверены что придёт не хуже?

      0
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 22 июля 2016, 12:47

      Нужно наладить систему финансирования в российском футболе и устранить ее противоречие рыночным механизмам.
      Какое финансирование в пизду?????????
      вот с зарплат футболистов все и вычитывайте

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июля 2016, 12:17

      Понял мутко, как надо свистеть?
      При этом самому ничего не надо уметь.
      Таких свистунов было много у дел,
      Да и ты , мутко, по ходу не всё отсвистел.

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 22 июля 2016, 11:40

      Эту маленькую квадратную деревяшку надо засунуть очень далеко а не раскручивать как что то новое. Они видишь ли согласились встретиться с министром а сам хасанчик футбол видел только по телику да и то в записи.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июля 2016, 11:11

      Очень витиевато излагает.Мудко обзавидуется .

      1
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 22 июля 2016, 10:54

      Типа вот появился артем и сейчас все будет...проблемы и методы их решения давно всем известны и не надо из себя умника строить и самого заботливого...

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      Рейтинг: -313

      Китaец 22 июля 2016, 10:03

      Надеюсь под присмотром санитаров

      5
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