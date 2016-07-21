Аршавин: «Разочарованы вылетом из Лиги Европы»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал вылет команды от тель-авивского «Маккаби» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

«Само собой, мы разочарованы тем, что выбыли из Лиги Европы уже во втором отборочном раунде. Все-таки в прошлом сезоне команда доходила до стадии плей-офф. Думаю, что «Маккаби» все же был чуть сильнее за счет опыта международных матчей, ведь в том сезоне команда выступала в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом говорят голы, пропущенные в каждом матче на последних минутах», – заявил Аршавин.