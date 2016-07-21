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    Гершкович: «На заседании технического комитета РФС пришли к мнению, что лимит на легионеров нужно отменять»

    Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович заявил, что на очередном собрании организации члены дискуссии пришли к выводу, что существующий в российском футболе лимит на легионеров необходимо отменить.

    «Говорили сегодня о лимите, общее мнение, что лимит нужно отменять. Лимит ставит в тепличные условия наших футболистов, у нас нет конкурентоспособных футболистов. Привели в пример Мусу, который переехал в «Лестер» и увидел, что там нет такой интенсивности в тренировках. Ему в «Лестере» нужно доказать, что он сильнее Варди, а в России – он король. В такие условия попадают наши молодые игроки, которые играют из-за того, что у них паспорт», – сказал Гершкович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 17:28
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 июля 2016, 11:32

      Отменять совсем полностью? пляяя из одной крайности в другую, было же отличное предложение 10+15 вот его и сделайте!

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 22 июля 2016, 08:08

      давно пора.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 июля 2016, 22:17

      Просто у нас привыкли всякую идею упрощать,то же получилось с лимитом,статус которого надо было давать не всем и постоянно,а только тем футболистам,которые действительно этого заслуживали и в первую очередь к ним должны были относить игроков сборных,а сам игроки должны были подтверждать свой статус,который бы продлевался или отменялся каждые 2 месяца! НО ДЛЯ ЭТОГО В РФС ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫ ТРУДИТЬСЯ-ТОГДА НАДО БЫЛО БЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ КАК МИНИМУМ ПОЛСОТНЮ ИГРОКОВ,А ИМ ЭТО НАДО?

      0
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      Рейтинг: +12

      Баджон 21 июля 2016, 21:01

      Лимит отменять нельзя, так как тогда кто будет учить футболистов. Нужно видоизменить. В заявке на сезон 10 легионеров и 15 наших, чтобы на всех позициях были достойные замены, а не как сейчас.

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 июля 2016, 20:31

      Ого! До них дошло!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2016, 20:11

      Можно подумать, что прежде этого никто не понимал... :-))))) Все всё знали... Все всё понимали... Но были чьи-то очень БОЛЬШИЕ финансовые интересы в этом лимите, связанные с откатами, распилами и заносами за наших "жирных котов" с астрономическими зарплатами и их мнимой ценой на трансфертном рынке... Это же школьнику ясно! Младших классов...
      Так могли бы для порядка Мутко назначить не президентом РФС, а Президентом "жирных котов", откатов, распилов и заносов! Достойная должность в эру новой социально-экономической формации с условным названием КРИМИНАЛИЗМ! Привет Марксу с его измофренией и его же комсомольским наследничком Мутко, вовремя ставшим коммутантом!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 21 июля 2016, 20:48

      Пишите попроще,вы Же не на курсах повышения квалификации политологов выступаете)))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 21 июля 2016, 21:05

      Андрей! Я к "политологам" отношения не имею... Да они так никогда и не пишут... Не умеют! Они могут лишь часами нести ахинею ни о чём... У меня же всё ясно и конкретно!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 21 июля 2016, 21:49

      Но заумно.Да я то не против,я только "за".Это как в детстве читать книжку не по возрасту.Но там хоть сноски внизу были)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 21 июля 2016, 22:14

      Можно и со сносками... :-)))) Можно даже сделать пост в виде монографии с научным аппаратом... Вот только кто его будет читать? Если напишу и опубликую когда-нибудь монографию или просто эссе о футболе, то просто скину ссылку...
      Впрочем, очерк об одном владельце баскетбольного клуба у меня есть:
      http://www.artefakt.ru/Evgenij-Saurov/Publications/92823/Deti-prostyx-sovetskix-sluzhashhix--ocherk-

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 21 июля 2016, 22:33

      Прочитал.Согласен,но впечатление было что скрывают))

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      Рейтинг: +40

      Gliscure 21 июля 2016, 20:03

      ура, свершилось, теперь ещё надо товарища Мутко убедить

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      Рейтинг: +54

      Djazzz 21 июля 2016, 19:48

      додумались наконец-то

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 21 июля 2016, 19:35

      какой раз уже писал. наши молодые зажрались от получки (зарплату зарабатывают) и лимит здесь играет очень маленькую роль. лимит жжет только гинеров, милеров и подобным. отменят они по накупают дешевы легов. прошай наш футбол. у нас был хороший футбол, когда платили мало и играли таланты(Мостовой, Корнеев, Брошин, Колыванов, Ледяхов и многие другие ). тогда наши и за бугром ценились.ВЫВОД: перестаньте уроды платить бешеное бабло и появятся новые Черенковы, Гавриловы, Газаевы и т.д. Бабло развращает и приводит в футбол п....

      -2
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      Рейтинг: +11230

      alp 21 июля 2016, 19:29

      как же долго до вас, тупых, это доходит......

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > alp 21 июля 2016, 20:00

      Прочитал комменты... Долбаки!!! Мой последний комментарий... Долбаки!!!!

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