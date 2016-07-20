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    «Бавария» не намерена продавать Левандовски в «Реал»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что мюнхенский клуб не собирается отпускать нападающего Роберта Левандовски в другой клуб.

    «Руководство клуба ясно дало мне понять, что Левандовски останется. Конечно, я слышал о том, что им интересуется «Реал», но ведь в их составе уже собраны прекрасные атакующие игроки: Бензема, Бэйл, Роналду. Думаю, Роберт им не нужен. А если бы и был нужен, мы бы его не продали. С чего вдруг мы должны отпускать одного из лучших форвардов планеты?» – сообщил Анчелотти.

    Источник: ESPN

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    20.07.2016 15:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июля 2016, 16:00

      супер-пупер форвард)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:46

      Роберт, твое место в конюшне Карла Анчеллоти...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69

      tima0898 20 июля 2016, 16:11

      Правильно всё сказал.

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