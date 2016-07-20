Анчелотти: «Уверен, Санчес станет ключевым игроком «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что очень доволен подписанием полузащитника «Бенфики» Ренату Санчесом.

«Клуб проделал большую работу на трансферном рынке, подписав Санчеса. Ренату был игроком, который сразу привлек наше внимание. Многие европейские клубы хотели его подписать, но нам удалось сделать это быстрее. Он фантастический футболист. Уверен, он принесет пользу и станет ключевым футболистом «Баварии», – сказал Анчелотти.