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    Анчелотти: «Уверен, Санчес станет ключевым игроком «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что очень доволен подписанием полузащитника «Бенфики» Ренату Санчесом.

    «Клуб проделал большую работу на трансферном рынке, подписав Санчеса. Ренату был игроком, который сразу привлек наше внимание. Многие европейские клубы хотели его подписать, но нам удалось сделать это быстрее. Он фантастический футболист. Уверен, он принесет пользу и станет ключевым футболистом «Баварии», – сказал Анчелотти.

    Источник: Bild

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    20.07.2016 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 июля 2016, 15:43

      Я тоже считаю, что принесёт нам пользу. Тем более что в последнее время замучили травмы Арьена Роббена. А замена ему необходима.

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