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    Сане может стать игроком «Баварии» текущим летом

    Нападающий «Шальке-04» Лерой Сане в текущее межсезонье может пополнить состав «Баварии». В Мюнхене рассматривают его в качестве замены травмоопасному хавбеку Арьену Роббену. Голландец в очередной раз из-за травмы выбыл на шесть недель.

    В «Баварии» планировали совершить данный трансфер летом 2017 года, а сам Сане рассчитывал перебраться в «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Сане сыграл 33 матча в чемпионате Германии за «Шальке», забив восемь мячей и шесть раз отдав результативные передачи.

    Источник: Bild

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    18.07.2016 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 18 июля 2016, 10:45

      Будут бегать с санчешем и Дуглас костой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 июля 2016, 09:28

      На скамейке

      -2
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