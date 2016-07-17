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    «Краснодар» хочет расстаться с Мамаевым

    «Краснодар» готов продать полузащитника Павла Мамаева в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба недовольно поведением 27-летнего россиянина.

    Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг требовал публичных извинений от Мамаева из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но игрок ответил ему грубым отказом. На этой почве возникла серьезная размолвка между футболистом и руководством клуба.

    «Краснодар» надеется продать Мамаева, однако сделать это будет очень сложно, поскольку к нему нет большого интереса от других команд. К тому же ни один потенциальный работодатель не готов платить игроку такую же высокую зарплату, какую он получает сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2016 17:20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июля 2016, 05:22

      слышал Зенит хочет прикупить, как раз в пару к собутыльнику )))

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 17 июля 2016, 22:53

      в Кубань его в аренду))))) в пердиве быстро поломают ножки

      0
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      Рейтинг: +6896

      sochi-2013 17 июля 2016, 22:53

      Измайлову место освободится.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июля 2016, 21:57

      Хоть и говорят говно не тонет, но такого перца трудно будет потопить, будет цепляться за каждую соломинку, но вряд ли ему это поможет, в конечном итоге отправится во второй дивизион чемпионата Папуа Новая Гвинея, или на койке в нарко диспансере.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 июля 2016, 21:47

      В Зенит?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 июля 2016, 20:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мамай,пошли всех в ..опу и вали играть в Европу(или на худой конец в Китай),но не нагинайся (тем более доподлинно уже известно что не вы заказывали шампанское и гимн).Умные люди понимают,что Мутко с РФС отводят стрелки от себя,поэтому и пытаются сделать вас козлами отпущения

      -4
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      Рейтинг: +46

      electroguide > андрей андреев 17 июля 2016, 21:00

      ни один слух не появляется на пустом месте, это ладно..... но в Европе ему не заиграть, а в Китае кому он нужен то???

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июля 2016, 20:25

      интересно кто его купит? может быть в аренду

      -2
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      Рейтинг: +6896

      sochi-2013 17 июля 2016, 19:42

      Наверное контракт так составлен, что он ничего не теряет, сидя на скамейке. Похоже, что в клубах (да и в сборной тоже)дебильные юристы сидят.
      Хотя у Галицкого халява не прокатит.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > sochi-2013 17 июля 2016, 20:31

      У Галицкого халява не прокатит, и татуированный будет отрабатывать контракт в основе, отдавая голевые Смолову. А вот г-на Хашига, скорее всего, уволят, если он не извинится перед придурком.

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Вомбат 17 июля 2016, 21:08

      Придурок это ты, который связывает провал на ЕВРО с присутствием Мамаева на вечеринке, на которой неизвестно сколько потрачено и кто за это платил...как жаль , что у нас целая страна таких дебилов как ты...

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 июля 2016, 18:40

      денег много стало а мозгов нет

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      Рейтинг: -22

      Cobold 17 июля 2016, 18:36

      Вот, и в Краснодаре завонялся этот петух. Вы думаете его просто так спихнули из ЦСКА? Мамай та ещё тварь.

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Cobold 17 июля 2016, 21:09

      Тварь-а чтоон такого сделал,чтобы такое быдло как ты сидело и поливало его грязью?

      -2
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