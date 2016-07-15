Строительство стадиона в Санкт-Петербурге отстает от графика на 150-300 дней

Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове отстает от утвержденного ранее графика на 150-300 дней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, сегодня власти Санкт-Петербурга передали в прокуратуру сведения о недостаче 2,5 миллиардов рублей при строительстве, которые не смог объяснить генподрядчик. Компании «Инжтрансстрой-Спб» направлено уведомление о расторжении подрядного договора.