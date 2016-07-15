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    Строительство стадиона в Санкт-Петербурге отстает от графика на 150-300 дней

    Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове отстает от утвержденного ранее графика на 150-300 дней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    Напомним, сегодня власти Санкт-Петербурга передали в прокуратуру сведения о недостаче 2,5 миллиардов рублей при строительстве, которые не смог объяснить генподрядчик. Компании «Инжтрансстрой-Спб» направлено уведомление о расторжении подрядного договора.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2016 22:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7798

      BarStep 16 июля 2016, 10:05

      Даже становится интересно. Когда все-таки закончат обязательно съезжу посмотреть, - наверное это будет "космос"...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июля 2016, 06:46

      Без учета стихийных бедствий.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 июля 2016, 00:52

      Отстают на год?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 июля 2016, 00:15

      Потому что, не надо иметь дело с русскими раз.баями. Финны построили Ледовый в срок без проблем и откатов. Это как с русским футболистами и чиновниками.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 15 июля 2016, 23:38

      Этим заявлением московская компания Инжтрансстрой полностью дискредитирует себя. Потому что утвержденных ранее графиков было столько, что все они потеряли смысл. И вообще, 150-300 дней это как? 150 или 300? Не защищаю Полтавченко, он - ... Но эти еще хуже. .

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 22:47

      Ну все, Краснодар, готовься принимать ЧМ)

      2
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