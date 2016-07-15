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    Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен, что московский клуб уверенно преодолеет 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Напомним, что соперником красно-белых станет победитель пары АЕК (Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия).

    «Обе команды не представляют опасности для «Спартака». Москвичи намного выше классом и легко пройдет в следующий раунд. Недооценки соперника со стороны красно-белых точно не будет, – сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2016 15:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 июля 2016, 20:24

      Ну-ну посмотрим. 29.03.97-отбор. матч Кипр-Россия-1:1. Мостовой тоже играл. А могли и проиграть. Штанга спасла их.

      1
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      Рейтинг: +68

      солмон 15 июля 2016, 18:33

      Охохошеньки! Мы и из группы на Евро очень легко вышли

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 15 июля 2016, 16:23

      Соперник еще не определился, а они уже "прошли"

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2016, 15:51

      Так опять этот шапкозакидатель... Лесом его... Легко можно сесть только на унитаз. И то нужно кое-какие действия сделать. А это футбол и любая команда может доставить трудности.

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