Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен, что московский клуб уверенно преодолеет 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Напомним, что соперником красно-белых станет победитель пары АЕК (Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия).

«Обе команды не представляют опасности для «Спартака». Москвичи намного выше классом и легко пройдет в следующий раунд. Недооценки соперника со стороны красно-белых точно не будет, – сказал Мостовой.