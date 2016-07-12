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    Еременко: «Зенит» остается главным конкурентом ЦСКА в борьбе за титул»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

    «Думаю, что главные претенденты на победу в чемпионате России останутся те же, что и в прошлом году – это мы и «Зенит». Возможно, еще «Краснодар» сможет вмешаться в гонку. Нельзя забывать и про «Ростов», который будет очень сложным соперником, ведь у них прошедший сезон стал просто сумасшедшим. Тем более, Бердыев продлил контракт с клубом, их нельзя списывать со счетов.

    Нашей задачей будет только победа в чемпионате России, как и каждый год, а в Лиге чемпионов хотелось бы выступить удачнее, чем в прошлом сезоне. При этом нет особых предпочтений, с кем хотелось бы встретиться в еврокубке. Хотелось бы играть с командами послабее, чтобы успешнее выступить, хотя слабых команд в этом турнире не бывает», – заявил Еременко.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2016 16:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2016, 19:34

      и ЦСКА и тем более Зенит долго еще не будут претендентами на титул пришла эра Спартака и Краснодара. ЦСКА не знаю а Зенит в этом году даже в пятерку не войдет

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 июля 2016, 17:37

      Коням будет тяжко без Мусы в этом сезоне удержать чемпионский титул......Ростов с Бердыевым будут серьезно бороться за первое место, а Зенит без Халка будет уже ни таким сильным как раньше

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июля 2016, 16:41

      А кто сказал, что уже за титул борются кони,
      Это когда слуцкий в агонии?
      А рядом со слуцким агонируют березуцкие
      Какие то у вас мысли - дурацкие.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > subbotaspartak 12 июля 2016, 17:24

      Вместо "агонируют"(потому что"агонизируют"),подошло бы "онанируют"))))

      -3
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