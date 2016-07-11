Гаскойн появился на улице без нижнего белья

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн появился на улице в одном халате и без нижнего белья. Сообщается, что англичанин отправился в магазин на такси за алкоголем, сигаретами и обезболивающим, и когда выходил из автомобиля, то обнажил свое тело.

Напомним, 49-летний экс-футболист давно имеет проблемы с алкоголем.