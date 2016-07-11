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    Гаскойн появился на улице без нижнего белья

    Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн появился на улице в одном халате и без нижнего белья. Сообщается, что англичанин отправился в магазин на такси за алкоголем, сигаретами и обезболивающим, и когда выходил из автомобиля, то обнажил свое тело.

    Напомним, 49-летний экс-футболист давно имеет проблемы с алкоголем.

    Источник: The Sun

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    11.07.2016 17:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 23:31

      .....госкоооойн, красссааава!!!...как всегдааа!!!!!....такой уж он, госкойн!!!!!....когда не сильно пьяный на поле выходил, играл на уровне кройфа!!!!!......его срочно нужно в монастырь....иначе ему пару лет осталось

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 22:58

      А ведь играл почти, как Руни. Эх, Пол, Пол...

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 11 июля 2016, 20:54

      жаль его

      1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 11 июля 2016, 20:01

      очень жаль, классный был игрок..

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 июля 2016, 18:28

      Жалкое зрелище ( обидно

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июля 2016, 18:05

      Нехило за бухлом на тачке ездить.Я тоже так в "ночной" хожу,на третий день)))

      -2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 11 июля 2016, 17:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все люди, со всеми бывает!

      -6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 июля 2016, 17:50

      Жалко мужика.

      3
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 11 июля 2016, 17:38

      в 49 выглядит на 80

      2
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