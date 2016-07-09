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    Гаскойн вновь очутился на больничной койке из-за алкоголя

    Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн вновь очутился на больничной койке по причине проблем с алкоголем. За последние три дня к 49-летнему бывшему футболисту трижды приезжали врачи.

    В пятницу, после очередного вызова медиков, Гаскойн был госпитализирован. При этом, по приезду доктора обнаружили у него был небольшой порез на голове.

    О проблемах Гаскойна с выпивкой известно давно. Напомним, в декабре прошлого года его доставили в клинику после потери сознания в состоянии алкогольного опьянения.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.07.2016 13:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3414

      AZ 9 июля 2016, 19:27

      нажрался после вылета англии от Исландии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июля 2016, 14:51

      Жалко Газзу, отличный был футболист, здоровья.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > kykyi 9 июля 2016, 19:28

      жалеть за то, что бухает? Помоему полный бред!

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > AZ 9 июля 2016, 21:26

      Да как то приучили больным сочувствовать, а не издеваться над ними..

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