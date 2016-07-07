Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Лимит – это путь в никуда, он разрушает наш футбол»

    Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин считает закономерным, что петицию о роспуске сборной России подписали более 125 тысяч человек.

    – Это нормальное явление. Естественно, после такого результата, считаю, что для нашей сборной провального, то, что будет негативное отношение, естественно. Другое дело, чтоб этот негатив не уходил, так скажем, в песок. Понятно, что это неудачное выступление, но самое главное разобраться, почему. Причем это уже не первый год. Поэтому надо понять, почему это происходит и решать эти проблемы, а не оставить опять все, не пустить все на самотек.

    – Так почему, на ваш взгляд, это все происходит в нашем футболе?

    – Только одного проблемного пункта нет. Начиная от детско-юношеского футбола и заканчивая лимитом. Почему я акцентирую внимание на лимит, потому что есть у нас молодые футболисты и есть у нас там сборные, которые выигрывают чемпионаты мира либо чемпионаты Европы. Мы не можем сказать, что у нас молодые футболисты слабее исландцев, например, либо албанцев, либо еще кого-то. Они появляются, другое дело, что с ними происходит потом — вот в чем вопрос. А то, что происходит с ними потом, почему не прогрессируют, хотя лимит способствует тому, чтобы они получали игровое время. Одно дело — получать игровое время, а другое дело — выигрывать конкуренцию, чтобы это игровое время получать. По мне в этом и заключается главная проблема. Я сейчас уже не говорю про деньги.

    – Отмена лимита на легионеров поможет российскому чемпионату и в первую очередь сборной?

    – До 2018 года сейчас уже контракты со всеми подписаны, возможно, и нет, но это путь в никуда, то есть 8 лет уже, или сколько, лимит введен. Это разрушает наш футбол просто. Как можно быстрее надо принимать решение, а не загонять его еще дальше в яму, – сказал Карпин.

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 июля 2016, 10:21

      Валера прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 июля 2016, 22:02

      В РПЛ игроки мирового уровня не вырастут, надо чтобы стремились в европу, отмена лимита этому безусловно поспособствует

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Мы Русские 7 июля 2016, 21:45

      А еще огромная проблема взяточники - тренеры академий и молодежек, которые не перспективных берут, а тех кто больше отсыпет. Госфинансирование тоже нужно направлять только на инфраструктуру, а не на бюджет з/п, что бы малые клубы имели базы и стадионы, могли развивать молодых и продавать их дальше.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Мы Русские 8 июля 2016, 09:11

      Ни убавить ни прибавить!
      Согласен то что тренер смотрит на родителей а не на талант это проблема главная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июля 2016, 21:07

      В самую точку Валерон!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 июля 2016, 21:00

      Уста Валеры глаголят истину!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11