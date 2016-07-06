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    Португалия – Уэльс. Все голы

    В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Роналду, 50.

    2:0 – Нани, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 23:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +271

      artem 81 7 июля 2016, 06:17

      Везет так везет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 июля 2016, 05:49

      Португалы ни о чём. Чемпион станет известен сегодня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 7 июля 2016, 00:23

      Болел за валлийцев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 июля 2016, 00:11

      Интересно будет посмотреть на Португалию в финале

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 июля 2016, 00:08

      Забавно наблюдать команду любителей во главе с Кристи из ЛФЛ в финале. При старых правилах Евро, такого бы не было. И Италия, Немцы, Испания, ФРанция не оказались бы в одной сетке ПЛОФа.

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 7 июля 2016, 00:01

      да да я телик не смотрел но услышал подумал бенземуха резко гражданство поменял.

      0
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