Португалия – Уэльс. Все голы

Везет так везет
В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Роналду, 50.
2:0 – Нани, 53.
В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Роналду, 50.
2:0 – Нани, 53.
Везет так везет
Португалы ни о чём. Чемпион станет известен сегодня.
Болел за валлийцев.
Интересно будет посмотреть на Португалию в финале
да да я телик не смотрел но услышал подумал бенземуха резко гражданство поменял.